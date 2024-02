Fazzone lancia ancora Poletti: “Lo sostengano tutti i partiti di centrodestra”

Riceviamo e pubblichiamo. Civitavecchia merita il meglio. Forza Italia ha fatto una attenta disamina della situazione locale: l’idea di ripresentare il sindaco uscente Tedesco, vista la cattiva gestione della città e visto come ha umiliato tutti i partiti della coalizione che lo sostenevano diventa impraticabile. Abbiamo valutato a trecentosessanta gradi lo stato dell’arte e siamo giunti alla conclusione che nessuno meglio del generale Paolo Poletti possa rappresentare i valori di Forza Italia e del buon governo per Civitavecchia. Abbiamo fatto con lui un confronto anche sulla piattaforma programmatica: un lavoro eccellente che ci convince appieno. Quanto al profilo del candidato, beh, il suo curriculum parla da solo. Il candidato per Civitavecchia di Forza Italia è dunque Paolo Poletti, espressione delle società civile. Lo è’ ufficialmente. Chiediamo pertanto a tutti i partiti che a livello nazionale sostengono il governo Meloni di sostenere qui a Civitavecchia in modo unitario il candidato che Forza Italia ha individuato per la città: Paolo Poletti. Come è accaduto a Tivoli dove Forza Italia ha abbracciato e sostenuto il candidato di Fratelli d’Italia così chiediamo a Fratelli d’Italia di abbracciare e sostenere Poletti e chiediamo alla Lega di fare un passo indietro rispetto all’avvocato Tedesco. Un centrodestra unito su Paolo Poletti è garanzia di vittoria al primo turno ed è salvifico rispetto al futuro della classe dirigente di centrodestra di Civitavecchia che governando anche in sinergia con le liste civiche e la società civile porterà linfa nuova alla coalizione e Civitavecchia a fare quel salto di qualità che le consentirà di attrarre investimenti, turisti, sviluppo e di competere con le grandi città d’Italia. Cristiano A. Degni.