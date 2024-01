“Fazzone conferma che Forza Italia sostiene il generale Paolo Poletti”

“Ringrazio l’onorevole Alessandro Battilocchio per le belle parole spese sul mio operato e per la conferma della fiducia per il grande lavoro che stiamo facendo come Forza Italia a livello locale in sinergia con il senatore Claudio Fazzone”. Lo afferma il commissario cittadino di Forza Italia Roberto D’Ottavio, tra i delegati eletti al prossimo Congresso nazionale.

“Alessandro – spiega D’Ottavio – in un momento molto delicato per il nostro partito l’ha tenuto unito, con grandi sacrifici e grande umiltà. Ritornando al congresso Provinciale che ha visto confermare per “acclamazione” l’On. Alessandro Battilocchio come Coordinatore e come suo Vice Fabio Capolei nostro consigliere Regionale e uomo di punta, per consensi, nelle ultime Elezioni del Consiglio Regionale del Lazio, senza dubbio va sottolineato l’intervento del nostro Coordinatore Regionale Sen. Claudio Fazzone , che ha indicato gli indirizzi politici a cui fare riferimento nelle politiche da attuare sul territorio. Fazzone ha spiegato forte e chiaro il pensiero del partito riguardo la vita democratica interna, le regole da rispettare e le linee guida per le città che andranno al voto, con particolare riferimento a quanto è successo a Civitavecchia. Innanzitutto, ha confermato che non c’è stata nessuna fuga in avanti del sottoscritto nell’appoggiare Paolo Poletti come civico per l’area di centrodestra, essendo Civitavecchia superiore ai 15 mila abitanti e spettando l’ultima parola su questa decisione al Coordinatore regionale di Forza Italia. Voglio inoltre spiegare – visto che il mio ruolo di commissario territoriale su mandato di Fazzone me lo consente – che nessun consigliere ha nessun titolo per parlare a nome del partito e sicuramente non verrà ricandidato chi si comporta anteponendo interessi personali, amicali o familiari agli interessi del partito, non può trovare spazio da noi.

Oltretutto uscendo ed entrando dal partito come se fosse un albergo, la Lealtà al partito è un valore imprescindibile e non vanno assolutamente accettate imposizioni di questo genere. Per quanto riguarda la continuità amministrativa, questa va mantenuta se il sindaco eletto con i voti di tutta la coalizione nel corso del mandato ha rispettato i partiti che li ce lo hanno messo. I consiglieri fanno i consiglieri gli assessori li decide il partito; cosi funziona. Rispetto al discorso della candidatura a sindaco, Fazzone ha già stabilito che per quanto riguarda Civitavecchia, il candidato a sindaco sostenuto da Forza Italia è e rimane Paolo Poletti e questa cosa verrà ribadita in modo plastico anche il giorno della inaugurazione della sede della Associazione Leali Legali Liberi per Civitavecchia, presente Fazzone. Questo perché il profilo del generale Poletti è perfetto per consentire un effettivo rilancio di Civitavecchia e farle fare un salto di qualità nazionale sia come visibilità che come possibilità di investimenti dall’esterno. Auspichiamo che le trattative in corso con gli alleati si chiudano quanto prima e che anche loro possano sostenere in modo unitario Poletti”.