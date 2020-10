Fattori, Gruppo M5S: “Avviata la gara per il progetto di ristrutturazione…Se so svejatiii!”

“La scorsa settimana su social e quotidiani locali si è tornati a parlare dello Stadio Fattori e guarda caso due giorni fa l’amministrazione Tedesco ha avviato la procedura per affidare la progettazione definitiva ed esecutiva della ristrutturazione. Ricordiamo che lo Stadio comunale è chiuso a causa di importanti problemi strutturali che ne compromettevano la fruibilità per giocatori e pubblico. Come amministrazione 5 stelle, tra le proteste di società calcistiche e tifosi, ci siamo mossi immediatamente presentando una richiesta di finanziamento, che a maggio 2019 ha ricevuto una risposta positiva ben oltre le aspettative: 3,5 milioni a fondo perduto stanziati dal Ministero dei Beni Culturali per la riqualificazione dello storico stadio comunale. Da allora è praticamente passato un anno e mezzo di nulla e citando Ricciotto del Marchese del Grillo è proprio il caso di dire a Tedesco “S’è svejatooo!”. Oggi viene affidato alla Stazione appaltante di Confservizi il compito di avviare la gara per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, progettazione che dovrà ricevere tra gli altri pareri soprattutto il benestare della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21. Questa procedura richiede 4 mesi per avere una risposta, che non è detto che sia automaticamente positiva. Dopodichè andrà avviata la gara per i lavori di ristrutturazione, che verranno iniziati solo dopo l’affidamento. Perciò è ragionevole pensare che lo storico stadio monumentale non tornerà alla città neanche all’inizio della prossima stagione sportiva a settembre 2021 e questo purtroppo grazie allo scarso interesse da parte dell’amministrazione Tedesco che aveva già i soldi in cassa. Un’amministrazione che chiacchiera tanto, ma che si dimostra ogni giorno di più come l’amministrazione del “non fare” o del “fare male”. Lo dichiara il gruppo consiliare Movimento Cinque Stelle Civitavecchia.