Fasoli è il nuovo commissario dell’Ater, Mari: “La sua nomina è passo importante”

“Esprimo apprezzamento per la nomina da parte del Presidente Rocca del nuovo commissario straordinario dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica (ATER) di Civitavecchia, Massimiliano Fasoli, al quale auguro buon lavoro con la certezza che saprà interpretare il compito importante che è chiamato a svolgere per il nostro territorio con competenza ed equilibrio. La nomina rappresenta un primo passo importante nel percorso di rilancio ed efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica che ha indicato il Presidente Rocca. Colgo l’occasione per rappresentare il mio ringraziamento all’ex presidente Antonio Passerelli per il lavoro importante svolto in questi anni”, lo dichiara Emanuela Mari, consigliere regionale di Fdi.