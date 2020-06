Fase 3, Tidei (Iv): “Subito rinvio tasse a fine settembre”

“La proposta di tagliare l’Iva – l’imposta che grava sui consumi e che impatta sulla vita quotidiana di commercianti e cittadini – deve inserirsi in un’ottica di realismo perché è evidente che non si può farlo procedendo contemporaneamente a un intervento sull’Irpef e sull’Irap. Il libro dei sogni non esiste”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “Bisogna procedere in modo organico, individuando tappe e risorse. Ma innanzitutto bisogna partire subito con il rinvio delle tasse al 30 settembre: è un segnale che bisogna dare a un Paese che sta attraversando una crisi senza precedenti. Intanto si inizi a ragionare su come costruire una riforma fiscale vera, capace di ridurre l’impatto della tassazione su imprese e famiglie”, conclude Tidei.