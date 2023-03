Farmacia comunale Boccelle: operativo il “Cardio Point”

Dopo l’ampliamento dello scorso settembre, anche la Farmacia Boccelle si dota di un Cardio point, simile a quello già attivo presso la Farmacia Cisterna. Da oggi, martedì 7 marzo 2023, è infatti a disposizione di tutti gli utenti una apposita sala, dotata delle apparecchiature necessarie alla diagnostica cardiologica. In particolare, sarà disponibile un Elettrocardiografo ECG Edan, in grado di poter elaborare il classico elettrocardiogramma ed il successivo referto (particolarmente indicato per chi svolge attività sportiva, ecc.). La Farmacia potrà quindi garantire rapidissimi tempi di esecuzione degli esami, senza lunghe attese. L’esame potrà essere prenotato telefonicamente al numero 0766 070036. Eseguito l’esame, la Farmacia potrà garantire il referto in giornata o comunque nelle 24 ore successive. I costi dei servizi sono perfettamente allineati con i ticket sanitari del Servizio Sanitario Nazionale.