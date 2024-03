“Le recenti vicende coinvolgenti l’azienda interinale dall’oscuro caso di Allumiere a quello di Bari sollevano interrogativi cruciali sull’impiego delle assunzioni come strumento di potere elettorale. L’ombra dei collegamenti tra i due scandali richiama l’attenzione su possibili collusioni e interessi occulti. È urgente un’indagine approfondita della commissione parlamentare antimafia per svelare eventuali connessioni tra Concorsopoli Lazio e l’inchiesta a Bari. È il momento di portare alla luce la verità e garantire la trasparenza e l’integrità nel mondo del lavoro e della politica. La ricerca della giustizia e della legalità non può essere compromessa da interessi illeciti. Restiamo vigili e chiediamo chiarezza su queste turbolente vicende che mettono in discussione l’etica e la moralità delle istituzioni e delle imprese coinvolte”. Lo dichiara su Facebook il parlamentare di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

“La stessa azienda al centro dello scandalo concorsopoli di Allumiere, che ha scosso l’intera Regione Lazio durante la giunta Zingaretti, sembrerebbe finita ora anche nelle carte del tribunale di Bari per una analoga vicenda. Fare luce sui collegamenti”. Lo scrive sui suoi canali social la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Laura Corrotti.