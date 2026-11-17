Riceviamo e pubblichiamo. La musica come occasione di incontro, linguaggio capace di unire le generazioni e patrimonio condiviso nel quale una comunità riconosce la propria identità. È questo lo spirito di “Fare armonia”, l’iniziativa promossa a Tarquinia in onore di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, che giovedì 19 e domenica 22 novembre 2026 proporrà un programma di appuntamenti musicali, coinvolgendo giovani interpreti, cori, musicisti e realtà associative del territorio.

Promossa dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e l’Associazione Musicale “Giacomo Setaccioli”, la manifestazione, giunta alla sesta edizione, intende rinnovare una tradizione della vita cittadina, aprendola al dialogo tra esperienze musicali differenti e alle nuove generazioni. Il titolo stesso, “Fare armonia”, ne racchiude il significato: non soltanto eseguire e ascoltare musica, ma costruire relazioni, condividere esperienze, riconoscere nel linguaggio musicale uno strumento di crescita individuale e collettiva. Particolare attenzione è riservata ai giovani, ai quali è affidata l’apertura della manifestazione. Giovedì 19 novembre, alle 16.30, nella cornice della chiesa di Santa Lucia, presso il monastero delle Benedettine, si terrà il concerto dei solisti del Liceo Musicale Farnesina di Roma, con il maestro Luca Purchiaroni all’organo e la direzione della maestra Cristina Nocchi. Un appuntamento che pone al centro il talento, l’impegno e la passione delle nuove generazioni, sottolineando l’importanza della formazione musicale come esperienza educativa, culturale e umana.

La giornata di domenica 22 novembre sarà invece dedicata alla dimensione più comunitaria della festa. Alle 10.30, in piazza Cavour, si terrà l’esibizione della banda musicale “Giacomo Setaccioli”, una presenza storica nella vita culturale tarquiniese, capace di accompagnare nel tempo le celebrazioni e i momenti più significativi della città. Alle 11, nella chiesa di San Giovanni, seguirà la celebrazione eucaristica con la benedizione dei musici e dei coristi. Il canto liturgico sarà affidato alla Cappella musicale del Duomo di Tarquinia, diretta da Walter Rosatini, e alla banda musicale “Giacomo Setaccioli”, diretta dal maestro Matteo Costa, con il maestro Luca Purchiaroni all’organo.

L’evento si concluderà alle 17, nella sala consiliare del Comune di Tarquinia, con una rassegna musicale che vedrà protagonisti il coro “Etruschorus – Maria Laura Santi” di Tarquinia, diretto da Eleonora Santi e Luca Purchiaroni, e il coro “In Hymnis et Canticis” di Caprarola, diretto da Cristina Morelli. Un incontro tra esperienze corali diverse, nel segno della condivisione e della valorizzazione di una pratica musicale che trova proprio nella coralità una delle sue espressioni più significative. “Fare armonia” vuole essere, dunque, qualcosa di più di una successione di concerti. È un invito a riscoprire la musica come bene comune, come patrimonio da custodire e trasmettere, ma anche come esperienza viva, capace di rinnovarsi attraverso l’entusiasmo dei giovani e la dedizione di quanti, nelle scuole, nelle associazioni, nelle bande e nei cori, continuano ogni giorno a coltivarla.

Comune di Tarquinia