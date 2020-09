Falso allarme a Cerenova, negativo l’alunno delle medie “Marina di Cerveteri”

“La ASL Roma 4 ci ha comunicato che l’alunno della scuola secondaria (medie), della 1C, Istituto Comprensivo “Marina di Cerveteri”, plesso viale dei Tirreni, effettuati gli ultimi due test molecolari così come richiesto dal protocollo normativo vigente, è risultato negativo. Una bellissima notizia. Essendo stata però già pianificata dall’Istituto la Didattica a Distanza per tutta la settimana, gli alunni della classe interessata non torneranno a scuola fino al termine della programmazione stabilita. Situazione aggiornata ad oggi a livello complessivo: registrati 2 contagi e 2 guarigioni.