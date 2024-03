Fabrizio Poggi, primo anniversario della sua scomparsa

È passato già un anno dalla scomparsa di Fabrizio Poggi, il giovane presidente della Bellettieri che il 13 marzo del 2023 è venuto a mancare prematuramente. Sui social in tantissimi gli hanno dedicato un pensiero. Tra i più toccanti quello della Compagnia Portuale Civitavecchia.

“Manchi troppo. Ogni giorno il nostro pensiero ripercorre i tanti momenti vissuti insieme. Sei stato un punto di riferimento per tutti noi: ci hai insegnato tanto durante le nostre chiacchierate quotidiane, al telefono o al tuo ufficio. Con te non esistevano problemi, ma soluzioni. E questa dote, rara, era apprezzata da tutti. Sei stata la persona che si augura di incontrare nella propria vita, perché tu arricchivi gli altri. Possiamo solo che ringraziarti per tutto ciò che ci hai dato, ma soprattutto per averci concesso la cosa più bella: la tua amicizia. Nelle tante difficoltà che affrontiamo, ognuno di noi onora la tua memoria con l’impegno quotidiano, perché sappiamo che tu avresti voluto questo. Ovunque tu sia, un abbraccio fin lassù Fabry nostro”.