“Ex Italcementi, scegliere la strada del buon senso. Lo svincolo di via Tirso genera solo contestazioni”

Riceviamo e pubblichiamo. A qualche giorno dal Consiglio Comunale nel quale sono stati presentati i documenti relativi alla nuova viabilità di collegamento tra la Braccianese Claudia e l’area ex Italcementi, e alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito consiliare, appare sempre più evidente come il teorico svincolo di Via Tirso rappresenti un elemento inscindibile del Piano Integrato. Desta perplessità l’orientamento dell’Amministrazione, che sembra voler imboccare una strada destinata ad aprire inevitabili fronti di confronto e opposizione sul territorio, con conseguenze facilmente immaginabili sull’iter autorizzativo e sui tempi di realizzazione delle opere.

Eppure gli stessi obiettivi potrebbero essere raggiunti integrando la bretella di collegamento al porto nel Piano Integrato, attraverso uno svincolo all’altezza della mediana o di Via Pacinotti: una soluzione già disponibile che consentirebbe anche di affrontare concretamente il problema degli NCC. Diversamente, lo svincolo di Via Tirso non risolverebbe tale criticità e rischierebbe soltanto di generare nuove contestazioni, con possibili ricadute sui tempi di realizzazione dell’intervento. Condividiamo pienamente gli obiettivi di sviluppo della città e di potenziamento dei collegamenti con il porto; proprio per questo riteniamo necessario privilegiare soluzioni capaci di unire e non di dividere, evitando scelte che rischiano di generare conflitti e rallentamenti in un percorso di crescita che Civitavecchia attende da anni.

IL COMITATO CONTRO LO SVINCOLO AUTOSTRADALE A SANTA LUCIA