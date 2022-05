Evoluzione del virus, “il covid-19 si sta avvicinando ad essere simile all’influenza”

Al momento il SARS-CoV-2 rimane molto lontano dall’essere un virus ordinario. Non ha ancora trovato la cadenza stagionale (vedi la recente ondata in Europa e nel Regno Unito, arrivata poche settimane dopo che l’ondata iniziale di Omicron si era placata) ed è ancora in grado di infliggere grave mortalità e disabilità (Hong Kong negli ultimi mesi). Tuttavia, ci sono segni che il virus (e il nostro rapporto con esso) stia iniziando a modificarsi e ad essere più simile all’influenza stagionale di quanto non fosse all’inizio della pandemia. Uno dei cambiamenti più intriganti riguarda il modo in cui il Covid ora si diffonde da persona a persona. All’inizio, un segno distintivo della trasmissione del SARS-CoV-2 era che la maggior parte delle infezioni non veniva trasmessa. Uno studio del 2020, effettuato a Hong Kong, aveva rilevato che l’80% delle nuove infezioni era stato causato solo dal 10% al 20% dei casi di COVID-19, spesso in eventi di superdiffusione al chiuso. Questo significava che la maggior parte delle persone non aveva diffuso il virus a nessun altro. La dispersione è una misura di quanto uniformemente si diffonde un agente patogeno, in modo costante o casualmente in grandi esplosioni di casi. Sebbene la sua importanza sia stata a lungo trascurata, la comprensione della dispersione è fondamentale per lo sviluppo di strategie efficaci di prevenzione delle infezioni. Studi in Norvegia e negli Stati Uniti hanno dimostrato che Omicron si diffonde molto più facilmente nelle famiglie, suggerendo che gli eventi di superdiffusione potrebbero diventare meno importanti come fattori primari delle catene di contagio. Secondo Seema Lakdawala, microbiologo presso l’Università di Pittsburgh School of Medicine, queste ondate di infezione più ripide e più brevi causate da Delta, Omicron e ora BA.2,sembrano segni di un cambiamento potenzialmente importante nel comportamento del virus. Stiamo assistendo ad un passaggio dalla trasmissione a grappolo a una più lineare come ci si aspetterebbe per l’influenza”, ha commentato. Un recente studio di modellizzazione condotto da Lidia Morawska, Queensland University of Technology, ha scoperto che la variante Delta dipende meno dagli eventi di superdiffusione. Il suo team non ha ancora ripetuto il lavoro per Omicron, ma si aspetta che la sua preferenza per il tratto respiratorio superiore, dove si replica a velocità sorprendenti, probabilmente si traduca non solo in una maggiore trasmissione, ma anche in una maggiore uniformità in coloro che trasmettono agli altri. “Anche un tempo molto breve è sufficiente per inalare abbastanza di questo virus per essere infettati”, ha affermato Morawska. Tuttavia, il virus è solo una componente di ciò che rende un evento superdiffusivo. L’altra è la rete host in cui atterra, questa ultima è una funzione degli attuali livelli di immunità della popolazione e di quanti contatti stanno avendo le persone. “Sulla base di tutto ciò che abbiamo visto durante la pandemia, la suscettibilità della popolazione sottostante sembra essere il principale fattore di diffusione”, ha affermato Emily Gurley, epidemiologa della Johns Hopkins University. Ciò significa che anche se SARS-CoV-2 si è evoluto per essere più contagioso, sta incontrando una percentuale piccola e in continua diminuzione della popolazione che non lo ha mai incontrato. La maggior parte delle persone, a causa di una precedente infezione, vaccinazione o una combinazione dei due, ora ha un sistema immunitario in grado di respingere gli esiti più gravi della COVID-19. Questa situazione sta iniziando a somigliare molto a quello che è successo quando l’influenza pandemica è passata all’influenza stagionale . “Molto dipende dalla diversità immunologica”, ha affermato William Hanage, epidemiologo della TH Chan School of Public Health di Harvard. “È meno probabile che i raduni siano una componente significativa della sua diffusione, a questo punto, anche se gli eventi di superspreading continueranno ad essere possibili”, ha affermato. Influenza e SARS-CoV-2 stanno iniziando a somigliarsi anche a un livello più elementare: come si evolvono. Durante il primo anno e mezzo della pandemia, nuove varianti preoccupanti sono emerse da rami lontanamente imparentati dell’albero genealogico del SARS-CoV-2. Da quando Omicron si è diffuso in tutto il mondo, le nuove varianti che sono emerse e lo hanno superato – BA.2, BA.1, BA.4 e altre – si sono tutte formate dallo stesso punto di partenza. Questo tipo di accumulo di mutazioni simile ad una scala è qualcosa di molto più caratteristico di come evolve l’influenza. In generale, c’è un lignaggio importante che “va alla deriva” di anno in anno, tendendo verso un maggiore efficacia nell’eludere il sistema immunitario e una maggiore trasmissibilità, piuttosto che saltare fuori dal nulla. Questa potrebbe essere una buona notizia, perché un’evoluzione più stabile e prevedibile renderebbe più facile lo sviluppo di vaccini e booster Covid-19 significativi, meglio sintonizzati per gestire qualsiasi versione del virus che circolerà da sei a 12 mesi da ora, ipotizza Trevor Bedford, biologo computazionale del Fred Hutchinson Cancer Research Center. Rimane comunque difficile dire quanto durerà questa “deriva simile all’influenza”, prima che possa aver luogo un altro enorme salto evolutivo come Omicron: “Nessuno sa dopo questo virus quale realmente sarà la prossima mossa del SARS-CoV-2”.