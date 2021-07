Euro 2020, Italia in finale. E’ qui la festa. Caroselli e gioia sfrenata in tutto il territorio

Una festa che è scattata a Civitavecchia, sul lungomare di Santa Marinella, ma anche in collina. Il successo dell’Italia contro la Spagna nella semifinale di Euro 2020 ha fatto felici tanti cittadini, soprattutto teenager, che hanno affollato piazze, vie del centro e locali. Caroselli fin dai primi minuti dopo l’ultimo rigore calciato da Jorginho, che ha regalato la finalissima in programma domenica prossima. A Civitavecchia si è andati avanti fino notte fonda, con la fila di macchine che iniziava dall’ingresso della città lungo viale della Vittoria. Stessa musica più o meno nel comprensorio. E ora cuore in gola e grande attesa per la super finale di Wembley.