“E…state in giardino” alla Cittadella delle Musica parte con Andrea Perroni

L’Amministrazione comunale presenta in Cittadella della Musica: “E…state in giardino” 3^ edizione 2024. Si comincia Domenica 7 Luglio con il noto artista Andrea Perroni in “la fine del mondo”, accompagnato dal maestro Carlo Alberto D’Alatri in uno show ironico e divertente.

Appuntamento da non perdere, con ingresso gratuito ore 20:30 e inizio ore 21:00 presso la Cittadella della Musica di Civitavecchia. Organizzazione MP Service di Marco Patrizi Event Direzione Artistica Giulio Castello. Siamo quasi sold out, affrettatevi!

Ricordiamo che, per questo e gli altri spettacoli in rassegna, è possibile ritirare i coupon al botteghino del Teatro Traiano con orari 10:00 – 13:00 e 16:00 – 19:00 dal Lunedì al Venerdì. Il Comune di Civitavecchia.