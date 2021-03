Esplosivo scoperto dalla Polizia in un locale in via Manzi. Arrestate due persone

Un pomeriggio intenso quello di ieri la Polizia di Civitavecchia. Gli agenti del Commissariato di viale della Vittoria hanno scoperto del materiale esplosivo e dei detonatori all’interno di un locale sito in via Manzi, a due passi dalla Mediana. Gli artificieri di Fiumicino si sono trattenuti per diverse ore dentro al garage per ripristinare la situazione e concludere l’operazione. Il garage apparterrebbe ad una società che effettua lavori subacquei. Presenti anche le unità cinofile. In manette due persone, ai domiciliari per detenzione di materiale esplosivo.