Esce fuori strada e finisce in un dirupo sulla Litoranea: conducente in condizioni non preoccupanti

Incidente sulla Litoranea, una fiat panda è uscita fuori strada, all’altezza del km 1500 in direzione Tarquinia. Un uomo ha perso il controllo della vettura finendo in un dirupo in un campo sottostante. I VVF hanno trovato l’anziano proprietario della macchina apparentemente in condizioni non preoccupanti. Con l’ausilio dei mezzi a disposizione i Vigili lo hanno estratto dall’auto e lo hanno consegnato alle cure del 118. Sul posto i Carabinieri di Civitavecchia.