Escalation di furti in via Bandiera, i residenti chiedono la videosorveglianza

“Ancora un tentativo di furto in piena notte, l’ennesimo delle ultime settimane, in un’abitazione privata di Via Attilio Bandiera a Civitavecchia nei pressi dello Stadio Fattori.

Nella notte tra domenica e lunedì un individuo con un cappuccio in testa si è introdotto nel giardino di un’abitazione intorno alle ore 2 del mattino e ha forzato la serranda di un balcone al piano terra nel tentativo di entrare ma è scattato immediatamente l’allarme che ha costretto il ladro alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso. La situazione sta diventando allarmante e pericolosa ; i residenti chiedono con forza al Comune l’installazione di alcune telecamere, all’ingresso di Via Attilio Bandiera , all’ingresso di Via Olimpia in modo da poter facilmente circoscrivere la zona e in corrispondenza del tratto finale della via da sempre pericoloso perché teatro di scorribande notturne”. I residenti di via Attilio Bandiera.