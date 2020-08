Errore virale da segnaletica, Perello: “Fa riflettere. Su Csp serve una svolta”

“Quanto accaduto in merito all’errore commesso nel rifacimento della segnaletica stradale in Via Garigliano, diventato virale sui social, fa riflettere ancora una volta sull’operato di Csp e di come qualcuno abbia voluto giocarci sopra dando responsabilità all’amministrazione comunale che invece di certo non puo’ avere. Una società che fino ad oggi ha gravato sulle tasche della collettività offrendo servizi spesso carenti. Il presidente Antonio Carbone sta gestendo la municipalizzata in maniera intelligente e capace riducendo consistentemente l’enorme disavanzo che prima aveva la società. La riorganizzazione della forza lavoro messa in atto da Carbone sta già dando i suoi frutti, economicamente parlando, ma non bisogna negare che tanto ancora c’è da fare per portare le attività ad un livello ottimale. Soprattutto vi è la necessità di trovare la quadra sulle professionalità interne a cui ci si dovrebbe affidare per il rilancio della società e che possano dare un aiuto al Presidente, sulla scia di quanto già è stato fatto, nella gestione tecnico-organizzativa aziendale. La politica deve quindi fare delle scelte importanti e coraggiose nell’individuare sia le linee guida da perseguire che la persona in grado di poter sostenere questo ruolo in maniera referenziale per tutta la maggioranza. Bisogna riflettere se ampliare il cda al terzo membro mancante o se scioglierlo in futuro dando in mano tutto a due direttori esterni. Di certo vanno fatte scelte in base a professionalità e territorialità prima di tutto. Auspico in un settembre produttivo, non ostaggio dell’immobilismo, dell’indecisione e della paura di non fare le giuste scelte. Bisogna agire e innescare un processo di crescita per i servizi che Csp deve a Civitavecchia e a tutti i cittadini”.