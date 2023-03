Periferie d’Italia, il Parlamento approva all’unanimità la proposta di Battilocchio

Unanimità dell’Aula della Camera: con questa insolita votazione con 212 favorevoli su 212 è stato approvato il testo unificato, partito da una proposta, a prima firma Alessandro Battilocchio(FI), per l’istituzione di una Commissione di Inchiesta sulle periferie italiane. Partirà quindi un lavoro di approfondimento e di analisi che dovrà poi portare a proposte concrete ed operative per affrontare, in una cornice generale, le problematiche delle periferie italiane che riguardano in particolare sicurezza, legalità, decoro, mancanza di opportunità e di strutture di aggregazione, centri culturali e di istruzione. Il tutto coinvolgendo le istituzioni locali, le forze dell’ordine, le imprese, le Parrocchie, le Associazioni e le tante realtà che operano nel contesto delle periferie italiane. Un percorso già iniziato nella 17’ legislatura che riprende dunque il via grazie all’azione del parlamentare azzurro, condivisa poi da tutti i gruppi politici presenti alla Camera.

“Sono molto soddisfatto nel legare il mio nome a questo provvedimento: sarà indispensabile unire alla fase di inchiesta e ricerca una fase di proposta efficace e di assunzione. Sono certo che il Parlamento sarà all’altezza delle tante aspettative e della fiduciosa speranza che si è creata attorno all’approvazione di questo provvedimento” ha dichiarato Alessandro Battilocchio, primo firmatario della proposta alla base del testo unificato votato all’unanimità dalla Camera.