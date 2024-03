Eolico offshore a Civitavecchia? Si, no, forse. Nessuna certezza dal consiglio comunale aperto

Si è svolto ieri pomeriggio in aula Pucci al Comune il consiglio comunale aperto sull’eolico offshore. Tanti interventi, poche certezze sul futuro dell’infrastruttura che secondo qualcuno dovrebbe sostituire come punto di riferimento occupazionale la centrale a carbone, in via di cessazione nel 2025.

Presenti i rappresentanti di Eni Plenitude, che hanno confermato l’impegno sul progetto delle quaranta pale eoliche a mare. Il problema è che non c’è nessunissima certezza sull’hub da realizzare a terra, con il presidente dell’Autorità di sistema portuale Pino Musolino che è stato particolarmente concreto e spietato: “Non ci sono soldi, mancano i contratti, ad oggi se tutto va bene si parte nel 2029, quindi basta dire che questo piano di sviluppo sostituisce la centrale. Bisogna essere onesti con i cittadini. Per i lavori inoltre servono almeno 400 milioni di euro”.

Tante aperture nei vari interventi dei consiglieri comunali, dei sindacalisti e di liberi cittadini. Presenti anche i vertici di Unindustria, ma non quelli di Enel.