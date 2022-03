Eolico off-shore a Civitavecchia, il progetto sul tavolo del MITE per la VIA

Il progetto per l’eolico off shore a largo di Civitavecchia è arrivato sul tavolo del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. All’ordine del giorno la valutazione di impatto ambientale. Il piano prevede l’installazione iniziale di 270 MW e impiegherebbe fino a 540 addetti complessivi per tutte le fasi di sviluppo. Il progetto ideato dall’ingegnere Luigi Severini, era stato illustrato in un convegno dello scorso mese di ottobre presso la sede dell’Authority, quando fu presentato lo studio di fattibilità. In attesa delle osservazioni da evidenziare l’interesse di alcuni investitori stranieri, che a detta di chi cavalca la realizzazione, sarebbero stranieri e disposti a mettere sul piatto oltre 800 milioni di euro.