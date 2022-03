Enrico Zanisi in Concerto piano solo e elettronica alla Cittadella della Musica

Secondo appuntamento per CIVITAVECCHIA SPRING MUSIC FESTIVAL nuova progettualità a cura del Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio per Cittadella della Musica. Il 25 marzo ore 21.00 Enrico Zanisi con Piano solo ed elettronica affronta sue composizioni e standard jazz. È uno dei pianisti jazz italiani più giovani riconosciuti a livello internazionale. In qualità di pianista classico si è aggiudicato il primo premio in numerosi concorsi nazionali e internazionali e come pianista jazz ha vinto il primo premio-borsa di studio al “Premio Nazionale di composizione-esecuzione pianistica in ambito jazz Franco Russo”, si è aggiudicato il Primo Premio e il “Premio del Pubblico” al Concorso Nazionale per nuovi talenti del jazz italiano “Chicco Bettinardi”, ha vinto la terza edizione del “Vittoria Rotary Jazz Award”. Ha inciso il suo primo album in trio nel 2009 con Pietro Ciancaglini e Ettore Fioravanti” Quasi Troppo Serio”, prodotto da Nuccia e distribuito da Egea. Nel 2012 ha vinto il premio Top Jazz come Miglior Giovane Talento, indetto dalla rivista Musica Jazz. Nel 2013 il festival “Vita Vita” di Civitanova Marche lo ha premiato come giovane talento italiano. Nel 2014 ha ricevuto il Premio SIAE per la Creatività. Ha avuto il piacere di suonare con: Sheila Jordan, David Liebman, Andy Sheppard, Sarah Jane Morris, Enrico Pieranunzi, Stefano Di Battista, Javier Girotto, Dedè Ceccarelli, Rita Marcotulli, Giovanni Tommaso, Francesco Cafiso, Ares Tavolazzi, Ada Montellanico, Fabrizio Bosso, Maria Pia de Vito, Fabrizio Sferra, Roberto Gatto, Paolo Fresu, Anthony Pinciotti, Roberta Gambarini, Enzo Pietropaoli, Dario Deidda, Gabriele Mirabassi, Rosario Bonaccorso, Flavio Boltro et al. Suona nei maggiori festival e rassegne concertistiche jazz di tutto il mondo.

Prossimi appuntamenti. 1° aprile ore 21.00 musiche di S. Prokofiev (Sonata in do maggiore per violoncello e pianoforte, op. 119) e D. Shostakovich (Sonata in re minore per violoncello e pianoforte, op. 4) per il concerto di Gabriele Geminiani, primo Violoncello dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dell’Orchestra Mozart di Claudio Abbado e Monaldo Braconi, pianista (si è recentemente esibito nel secondo concerto per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov con la Sofia Symphonic Orchestra e la direttrice Ljubka Biagioni presso il Tiroler Festspiele di Erl in Austria). In occasione del concerto alla Cittadella della Musica di Civitavecchia presenteranno in anteprima il loro disco. Chiude la rassegna il 6 aprile ore 21 Roberto Gatto Imperfectrio, progetto nato da un’idea di Roberto Gatto (batteria) e dalla stretta collaborazione con Pierpaolo Ranieri (basso elettrico), con cui diede vita, diversi anni fa, al Perfect Trio. L’esigenza e l’amore per la ricerca nell’improvvisazione jazz contemporanea portano i due artisti all’incontro con il sassofonista romano Marcello Allulli, dando vita al nuovo progetto.

Cittadella della Musica, via D’Annunzio – Civitavecchia

Per informazioni: 0766/679621

CIVITAVECCHIA SPRING MUSIC FESTIVAL – Biglietto unico 10 euro

Biglietteria del Teatro Traiano, Corso Centocelle 1 – Civitavecchia

Aperta anche nei giorni di spettacolo negli orari: 9 – 13 / 15 – 17

botteghino: dal martedì al sabato orari 9.00 -13.00 / 15.00 – 19.00

Tel. 0766370011

Chi acquista su ticketone può ritirare il biglietto presso il Teatro Traiano fino a mezzora prima dello spettacolo, dopo direttamente presso la Cittadella della Musica.

www.atcllazio.it

ATCL: ufficio stampa Emanuela Rea, rea@atcllazio.it; tel. 06 45426982; 3805882657