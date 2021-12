Enrico Luciani e Onda Popolare entrano nel Pd Civitavecchia a pochi giorni dal congresso

Il Segretario, Stefano Giannini, si è detto soddisfatto di questa entrata, che rappresenta per il partito un ulteriore passo nella costruzione di un campo di centro sinistra di cui il PD sia fulcro, rappresentando una casa in cui possano convivere tutte le sensibilità che abbraccino una scala valoriale riformista, democratica ed europeista

Alle 12, presso la sede del PD di Via Friuli, si è tenuta una conferenza stampa in cui, dopo l’iniziale ingresso di una prima parte di Onda Popolare (tra cui il consigliere comunale Patrizio Scilipoti), è stato annunciato l’arrivo nel partito anche della restante parte dell’associazione di sinistra, capitanata da Enrico Luciani. Nel rispetto dei gruppi dirigenti già presenti nel partito, è stata espressa la volontà da parte dell’associazione di rafforzare il partito, rappresentando una tradizione di sinistra che sia complementare a quella più confacente al centro, già presente nel PD. Il Segretario, Stefano Giannini, si è detto soddisfatto di questa entrata, che rappresenta per il partito un ulteriore passo nella costruzione di un campo di centro sinistra di cui il PD sia fulcro, rappresentando una casa in cui possano convivere tutte le sensibilità che abbraccino una scala valoriale riformista, democratica ed europeista. In questo senso il Segretario intende proseguire il lavoro iniziato quasi due anni fa.