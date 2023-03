Energia, Forza Italia: “Oggi audizione Enel per i siti di Brindisi e Civitavecchia su di D’Attis e Battilocchio”

"Per avere un quadro aggiornato delle prospettive per i siti interessati dalla decarbonizzazione e dalla produzione di energia elettrica"

“Questa mattina, alle 12.30, in Commissione Attività produttive della Camera, su richiesta di Forza Italia, si terrà l’audizione di Enel Spa per avere un quadro aggiornato delle prospettive per i siti interessati dalla decarbonizzazione e dalla produzione di energia elettrica, in particolare di Brindisi e Civitavecchia. L’audizione è stata richiesta dai deputati di Forza Italia, Mauro D’Attis e Alessandro Battilocchio.