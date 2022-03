Energia e futuro, all’aula Pucci giovedì c’è Matteo Renzi

Giovedì 31 marzo alle ore 16.00 si terrà a Civitavecchia, nell’aula Pucci del Comune, un grande evento organizzato da Italia Viva sul tema dell’energia. “Un appuntamento – si legge nella nota di IV – ideato e organizzato per accendere un faro sul settore dell’energia che è, oggi più che mai, centrale nel dibattito pubblico e nella vita quotidiana dei cittadini, soprattutto alla luce dell’aumento dei prezzi del gas e dell’elettricità. Troppo tempo è stato perso purtroppo nel nostro Paese a causa dell’immobilismo su queste tematiche e dei tanti No che hanno impedito che si sviluppassero politiche concrete e moderne. Esempio ne è il Lazio, dove vige ancora una moratoria sulle autorizzazioni per le rinnovabili, impugnata per ben due volte dal Governo. All’iniziativa di giovedì 31 marzo parteciperanno Matteo Renzi e numerosi ospiti di caratura nazionale ed europea del settore, in collegamento da tutta Italia. Sarà l’occasione per rilanciare con determinazione un percorso che porti il nostro Paese verso una maggiore solidità dal punto di vista energetico e colga positivamente le sfide della transizione ecologica, senza più ritardi e moratorie incomprensibili.” Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio di Italia Viva Marietta Tidei.