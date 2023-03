Enel: logistica al via entro il 2023. Battilocchio incalza Enel per il territorio

Si è tenuta questa mattina una audizione presso la Camera dei Deputati che ha visto protagonisti l’onorevole Alessandro Battilocchio e l’onorevole Mauro D’Attis. Entrambi hanno chiesto ai dirigenti Enel di chiarire la progettualità sui poli energetici di Civitavecchia e Brindisi. I dirigenti Enel hanno confermato la dismissione del carbone per la data del 2025 lanciando le progettualità legate a gigafactory e logistica. L’onorevole Battilocchio ha chiesto attenzione per Civitavecchia e ha sottolineato la necessità di un coinvolgimento del territorio.

“L’audizione di questa mattina dei rappresentanti di Enel in commissione Attività Produttive della Camera ha confermato il phase out del carbone al 2025 e quindi l’esigenza di ragionare con urgenza e determinazione sul post centrale”. E’ quanto dichiara Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia, promotore assieme al collega Mauro D’Attis di un’audizione Enel sulle prospettive per i siti di Civitavecchia e Brindisi.

“E’ apprezzabile il percorso di transizione che sul Lazio è iniziato da Montalto di Castro, con nuove forme di produzione energetica rinnovabile e batterie. Ma il territorio si aspetta molto, molto di più anche per il futuro di Civitavecchia, con la creazione di attività produttive durature, che possano dare una risposta ai lavoratori ed alle aziende dell’indotto. Quindi continueremo a monitorare attentamente le evoluzioni e ci aspettiamo già per i prossimi mesi aggiornamenti concreti su un piano industriale serio, concreto e capace di supportare la strategia del gruppo. L’annuncio di ieri del Direttore di Enel Lanzetta dell’esigenza di una nuova giga factory di pannelli ad esempio potrebbe andare in questa direzione”.

“Durante l’audizione sono emersi anche due aspetti molto importanti: l’esigenza di nuove aree di sviluppo industriale e la partenza di Enel Logistics. Sul primo punto va fatta subito una riflessione insieme alle istituzioni locali, perché abbiamo urgente bisogno di nuovi spazi pronti per nuovi insediamenti industriali soprattutto nell’area retroportuale di Civitavecchia. Su Enel Logistics invece apprezziamo la volontà di iniziare entro la fine del 2023 con le attività: nelle prossime settimane promuoveremo un’iniziativa per approfondire entrambi questi aspetti”.