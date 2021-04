Emergenze pelose lancia la campagna di sterilizzazione gratuita per i cani da guardiania

“Una associazione deve essere il termometro del territorio e quando vi vengono ritrovati, per più di una volta, cuccioli di cani da pastore non può girarsi dall’altra parte. Per questo, noi dell’associazione Emergenze Pelose odv in collaborazione con la Guardia Ecozoofila Nazionale di Civitavecchia, abbiamo pensato ad una campagna di sterilizzazione gratuita dedicata ai cani da guardiania. Avevamo già pensato di farla l’anno scorso, ma il Covid ha fermato i nostri progetti, quest’anno invece ci siamo riusciti soprattutto grazie alle vostre donazioni”, lo dichiara l’associazione locale.