Emergenze pelose, domenica nuovo evento: la presentazione della maglietta contro l’abbandono

L’associazione Emergenze pelose propone questo fine settimana un evento all’insegna degli amici a quattro zampe. Nella serata di domenica infatti presso il chiosco del parco Antonelli di Civitavecchia verrà presentata la maglietta contro l’abbandono, ideata e disegnata da Leonardo di LEONARDO 2000, si parlerà di questo tema purtroppo ancora attuale con circa 50000 abbandoni di cani in media in tutta Italia, con esperti del settore e per raccogliere dei fondi ci sarà un aperitivo solidale con la possibilità di prendere anche la maglietta con un costo complessivo di 15 euro, non mancherà l’attenzione per i bambini con i truccabimbi e i giochi con gli aquiloni.