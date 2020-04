Emergenza Covid-19. L’assessore Riccetti: “Buoni spesa e buoni farmaco, nuovo strumento in campo”

È stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e medicinali a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (covid-19). In merito, questo il commento dell’Assessore ai Servizi sociali, Alessandra Riccetti: “Differentemente dal bando per buoni spesa che si è da poco concluso con la distribuzione di oltre 300 voucher, questo avviso va incontro ad una platea più ampia. I fondi regionali potranno infatti essere a disposizione anche di famiglie che ricevono un reddito, qualora questo si rivelasse insufficiente a rispondere ai bisogno di tutti i suoi componenti. Dobbiamo tuttavia raccomandare la massima attenzione da parte degli utenti e in particolare la assoluta fedeltà alla realtà di quanto si dichiara: i controlli incrociati saranno a tappeto anche in questa occasione e comporteranno, come già avvenuto per analoghe recentissime iniziative, l’esclusione e la segnalazione delle richieste non veritiere”. “Ricordiamo inoltre che resta in campo la distribuzione di generi alimentari e di prima necessità resa possibile dal lavoro di Servizi sociali, Protezione civile e Croce Rossa attraverso la distribuzione di pacchi. Altri strumenti saranno inoltre attivati nelle prossime settimane per cercare di venire incontro alle crescenti richieste, per quanto sarà possibile. Dobbiamo purtroppo lanciare in tal senso un allarme: siamo infatti testimoni di una emergenza dalle dimensioni straordinarie per la quale i mezzi tradizionalmente in mano ai Comuni possono fare ben poco”, conclude l’Assessore.