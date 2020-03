Emergenza Coronavirus, nuovo caso a Cerveteri, Pascucci: “E’ la consorte della persona trovata positiva ieri. Intollerabile il lungomare pieno di gente”

Secondo caso di contagio per Covid19 a Cerveteri. Ad annunciarlo è il sindaco della cittadina, Alessio Pascucci attraverso un video su Fb: “Si tratta della consorte della persona trovata positiva ieri. Speravamo che non lo fosse perchè era asintomatica ma il tampone ha dimostrato il contrario. Si tratta di un nucleo familiare molto chiuso su se stesso quindi non ci saranno per ora altr da contattare perchè sarebbero le stesse di ieri”. Pascucci poi attacca: “Nonostante le restrizioni oggi nel lungomare c’erano molte persone così come nei campetti vicini. Anche per chi vuole fare sport con una corsa o una camminata insisto a dire di restare a casa. Non posso fare un’ordinanza per tenere la gente a casa ma mi appello al buonsenso di tutti perchè il contagio è inarrestabile”. Infine il sindaco di Cerveteri ringrazia il personale del comune: “Ci sono persone che stanno lavorando h24. Domani lanceremo dei progetti di solidarietà e di cultura”.