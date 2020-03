Emergenza coronavirus, Mari: “Grazie a Csl e settore”

“Ogni giorno mi rendo conto del prezioso lavoro di tutti i lavoratori che per non fare mancare nulla a noi cittadini (che siamo costretti a casa per combattere questo nemico invisibile) sono impegnati giorno e notte. Oggi voglio dire grazie ai soci ed ai dipendenti della Csl che insieme a moltissimi altri dipendenti delle aziende locali, con il loro lavoro, spesso invisibile, fanno in modo che tutti i generi alimentari di prima necessità siano presenti nelle nostre case e soprattutto in un momento delicato e convulso come questo, continuano a svolgere il proprio lavoro con gran senso di responsabilità e disponibilità garantendo che la nostra città continui a vivere la “sua normalità”, lo dichiara Emanuela Mari, presidente del consiglio comunale.