Emergenza Coronavirus, da domani ricevimento agli uffici comunali di Fiumicino solo su appuntamento

Dopo i due giorni di chiusura, gli uffici del Comune di Fiumicino riaprono al pubblico, ma solo per i servizi indispensabili e su prenotazione. Nello specifico, bisognerà scrivere una email o telefonare per prendere un appuntamento con l’ufficio presso cui ci si deve recare.

Saranno ammesse solo le persone che hanno già un appuntamento.

Ricordiamo che è attivo il servizio di certificati online a cui si può accedere tramite Spid (identità digitale che si può ottenere molto velocemente andando su https://www.spid.gov.it/ ) e che permette di scaricare direttamente da casa moltissimi dei certificati dell’anagrafe o dello stato civile.

I certificati e i servizi tributari online sono disponibili dal sito del Comune all’indirizzo: https://fiumicino.comune-online.it/web/servizi/benvenuto

Solo chi non ha lo Spid potrà richiedere i certificati tramite le email indicate qui di seguito, allegando copia del proprio documento, specificando l’uso che si intende fare del documento richiesto e che non si è in possesso di Spid. Si potranno ritirare i certificati stampati esclusivamente su prenotazione.

Le carte di identità saranno rilasciate solo in versione cartacea. Potrà essere richiesta solo se la propria scade entro 7 giorni, se è stata rubata o smarrita e se non si hanno altri documenti di identità (passaporto e/o patente di guida).

In caso di furto o smarrimento bisognerà allegare la denuncia. La carta di identità sarà consegnata su appuntamento e quel giorno bisognerà portare con sé le tre foto tessera.

Servizi al cittadino, anagrafe e stato civile:

Per richiedere certificati: pec protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it

email: ufficio.anagrafe@comune.fiumicino.rm.it oppure ufficio.palidoro@comune.fiumicino.rm.it

Per richiedere la carta di identità (solo se in scadenza entro 7 giorni, rubata o smarrita e in mancanza di altro documento di identità quale passaporto o patente di guida): pec protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it oppure ufficio.anagrafe@comune.fiumicino.rm.it oppure ufficio.palidoro@comune.fiumicino.rm.it

Per la residenza: pec – protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it oppure via mail a protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.it

Stato civile: aperto solo per atti di nascita e morte, prenotare chiamando i numeri 0665210764 oppure 0665210765 oppure 0665210766 oppure 0665210770 per la sede di Palidoro. Per la sede centrale telefonare a 0665210208 oppure 0665210209 oppure 0665210210.

I matrimoni si celebrano alla presenza solo degli sposi, dei testimoni e dell’officiante. Non sono ammessi invitati, neanche se parenti stretti.

Area paesaggio, territorio, trasporti, edilizia

Autorizzazioni paesaggistiche: pietro.schina@comune.fiumicino.rm.it

Sportello Unico Edilizia: permessi di costruire: carlo.fiorillo@comune.fiumicino.rm.it

Sportello unico edilizia – SCIA CILA CIL SCA (agibilità): giovanni.froscia@comune.fiumicino.rm.it

Sportello unico edilizia – servizio amministrativo: daniela.mizzon@comune.fiumicino.rm.it

Ufficio condono: laura.simonetti@comune.fiumicino.rm.it

Accesso agli atti: giuliana.errera@comune.fiumicino.rm.it

Trasporto pubblico (compresi TAXI e NCC) e trasporto scolastico: carlo.ranocchia@comune.fiumicino.rm.it

Richieste idoneità alloggiativa: laura.sardini@comune.fiumicino.rm.it

Demanio marittimo: anna.ubertini@comune.fiumicino.rm.it

Area Bilancio e Programamzione

Manuela Nicoletti: telefono 0665210396 -0665210394; email: manuela.nicoletti@comune.fiumicino.rm.it

Servizio Entrate: Indirizzo email :servizio.tributi@comune.fiumicino.rm.it

Servizio Finanziario: servizio.finanziario@comune.fiumicino.rm.it

Servizio Cugaf: servizio.economato@comune.fiumicino.rm.it

Area Cultura e ICT:

Dott. Marco Mastrofini marco.mastrofini@comune.fiumicino.rm.it

Sport e Politiche Giovanili e tesserini venatori: Arch. Alessandro Mastino alessandro.mastino@comune.fiumicino.rm.it

Privacy: Avv. Katia Sirizzotti katia.sirizzotti@comune.fiumicino.rm.it

Cultura e Comunicazione: D.ssa Gloria Vidotto gloria.vidotto@comune.fiumicino.rm.it

Fatturazione elettronica: Sig.ra Gianna Berardi gianna.berardi@comune.fiumicino.rm.it

Transizione al Digitale: D.ssa Veronica Caparrelli veronica.caparrelli@comune.fiumicino.rm.it

Biblioteca comunale “Giulio Regeni” (solo per riconsegna dei libri)

labibloteca@comune.fiumicino.rm.it

Dott. Vladimiro Rossi vladimiro.rossi@comune.fiumicino.rm.it;

Sig.ra Cinzia Lispi cinzia.lispi@comune.fiumicino.rm.it

ICT: Sig. Alfredo Toscano alfredo.toscano@comune.fiumicino.rm.it

D.ssa Gelsomina Lucarella gelsomina.lucarella@comune.fiumicino.rm.it

Dott. Fabrizio Paolini fabrizio.paolini@comune.fiumicino.rm.it

Area Ambiente:

Dirigente Arch.Vanessa Signore: vanessa.signore@comune.fiumicino.rm.it

protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it; telefono: 06 65 210 8415

Dott.ssa Barbara Farinelli: barbara.farinelli@comune.fiumicino.rm.it

tel. 06-652108528/26

Lavori Pubblici:

Dirigente: Ing. Mauro Rosatelli 06-65210.691 mauro.rosatelli@comune.fiumicino.rm.it

Giovanni Pazzaglia (Viabilità) 06-65210.657 giovanni.pazzaglia@comune.fiumicino.rm.it

Carmelo Cannavò (Patrimonio Edilizio) 06-65210.641 carmelo.cannavo@comune.fiumicino.rm.it

Manutenzione del patrimonio edilizio: 06.65210.641 – 06.65210.625/630 – fax 06.65047977

Espropri: 06.65210.657-641-607-653-8982

Pubblicità e insegne: Sig. Virginia Prete tel 06.65210.675

Guasti illuminazione pubblica: Engie – 800894520