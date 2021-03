Emergenza abitativa, Napoli: “Pubblicata graduatoria Case Popolari”

L’assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli rende noto che è stata pubblicata sito istituzionale del comune di Civitavecchia la quindicesima graduatoria definitiva riferita al Bando Generale per l’assegnazione di alloggi di ERP. “Una graduatoria – spiega l’assessore Cinzia Napoli – frutto del lavoro della commissione che, nonostante le numerose emergenze dovuto al Covid, è riuscita a elaborare il documento frutto delle centinaia di domande pervenute in questi mesi. A questi dipendenti va il nostro grazie. L’Ater, con cui siamo in costante rapporto, sta lavorando a fondo per rispondere alle esigenze del territorio. Speriamo quanto prima di poter assegnare le prime case, aiutando la popolazione in questo momento di gravissima difficoltà. Progetti a medio termine sono in itinere ma l’emergenza è purtroppo quotidiana. Per questo rinnovo l’invito a rivolgersi agli uffici dei servizi sociali in caso di necessità”. Avverso la suddetta graduatoria è possibile fare ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.