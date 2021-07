Emendamento Battilocchio al decreto Sostegni bis. Raddoppiati i fondi per le città portuali

Buone notizie dalla Commissione Bilancio della Camera, impegnata in queste ore ad approvare gli emendamenti al Decreto Sostegni Bis. E’ stato approvato anche un emendamento a firma del Deputato del territorio, Alessandro Battilocchio, che destina 10 milioni di euro alle città portuali danneggiate nel 2020 dal crollo del crocierismo. Un analogo intervento era stato approvato nella legge di Bilancio 2020, sempre grazie ad un emendamento FI. Ora ulteriore attenzione alle città che sono state maggiormente colpite dal drastico calo dei passeggeri delle crociere.

Per la ripartizione, ad opera del Ministero dell’Economia, viene anche espressamente stabilito il criterio basato sul calo dei numeri tra 2019 e 2020. Sarà quindi proprio Civitavecchia, tra le città portuali italiane, il Comune che maggiormente trarrà beneficio da questo intervento in una linea formalmente aperta da dicembre nel bilancio dello Stato. Il testo approvato in Commissione sarà da domani in Aula ma il Governo porrà la questione di fiducia sul provvedimento. Molto soddisfatto il Deputato del territorio Battilocchio. “Saranno risorse assai utili ai Comuni che sono stati più colpiti da questa fase. Con questo emendamento, che si aggiunge a quello fatto approvare a fine 2020, si manda un altro segnale di vicinanza a quelle comunità locali che hanno maggiormente sofferto in questi mesi a causa del crollo dei crocieristi. Sono soddisfatto, ma sono già all’opera per reperire ulteriori fondi per il territorio nei prossimi provvedimenti”