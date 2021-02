Emanuela Nucerino eletta nuovo Segretario Generale della FP CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo

L’Assemblea Generale della Fp Cgil Roma Nord – Civitavecchia – Viterbo ha eletto la nuova Segretaria Generale, Emanuela Nucerino, lavoratrice della sanità privata, con l’82% dei consensi con l’assemblea che ha visto la partecipazione del 91% degli aventi diritto.

“Continua il percorso di rinnovamento del quadro dirigente in cui la nostra organizzazione investe da tempo: Emanuela, parte della nostra organizzazione da tempo, raccoglie il testimone di Antonio Amantini, che ha guidato il territorio in questi anni. A lui il ringraziamento di tutta la Federazione, e l’augurio di proseguire il suo lavoro al meglio nell’incarico che già riveste come segretario della FP Cgil Molise.

Congratulazioni ad Emanuela e buon lavoro alla segreteria di CINOVI a cui spetta proseguire nel lavoro, da tutte le compagne e i compagni della Fp!”