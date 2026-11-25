Era in carica presso il Pincio già da diversi mesi, nell'area cultura, sport e politiche giovanili. A stabilirlo è la determinazione dirigenziale numero 5762 di oggi. Utilizzata la graduatoria del Comune di Rieti. Dove c'è una "vecchia conoscenza" del Comune di Civitavecchia come segretario generale, la dottoressa Angela Rosaria Astolfi

Il Comune di Civitavecchia si prepara ad accogliere un “nuovo” dirigente amministrativo. Si tratta del dottor Elpidio Bucci, individuato come primo candidato idoneo nella graduatoria del concorso pubblico espletato dal Comune di Rieti e approvata con determinazione dirigenziale numero 2344 del 2024. Nuovo si fa per dire, perché lo stesso Bucci era in carica presso il Pincio già da diversi mesi, nell’area cultura, sport e politiche giovanili. Ma a tempo determinato.

L’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, decorrerà dal 1 dicembre 2026. A stabilirlo è la determinazione dirigenziale numero 5762 di oggi, 25 novembre 2026, firmata dal segretario generale Stefano Schirmenti.

L’iter amministrativo era partito con la determinazione dirigenziale numero 5040 del 19 ottobre 2026, con la quale era stato approvato l’avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di candidati risultati idonei in concorsi pubblici di altre amministrazioni. Successivamente, con la determinazione numero 5615 del 18 novembre, era stata individuata la graduatoria del Comune di Rieti. Dove c’è una “vecchia conoscenza” del Comune di Civitavecchia come segretario generale, la dottoressa Angela Rosaria Astolfi.

Un passaggio che ha richiesto l’accordo tra i due enti. Il 19 novembre la Giunta comunale di Rieti ha infatti autorizzato l’utilizzo della propria graduatoria e approvato lo schema di convenzione. Il giorno successivo, 24 novembre, anche la Giunta comunale di Civitavecchia ha approvato lo schema di accordo e, nella stessa data, la convenzione tra i due Comuni è stata sottoscritta.

Al termine della procedura, Bucci è risultato il primo candidato idoneo della graduatoria, con competenze ed esperienza professionale ritenute rispondenti alle esigenze dell’amministrazione civitavecchiese.

Resta ora da definire l’attribuzione dell’incarico dirigenziale. Come specificato nel provvedimento, infatti, la nomina a un determinato incarico sarà formalizzata con un successivo e separato decreto del sindaco, sulla base dell’assetto organizzativo degli uffici e dei servizi comunali.