Elly Schlein torna a Civitavecchia, lunedì confronto pubblico alla Cpc

Sarà presente insieme a Nicolas Schmit, commissario europeo per l’occupazione e i diritti sociali. L'appuntamento è per le 18,30 in via della Cooperazione

La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein torna a Civitavecchia, ancora una volta per un incontro alla sede della Compagnia Portuale. La volta scorsa fu nel 2022, poco prima delle elezioni primarie del partito. Un rapporto stretto con il presidente della Cpc e consigliere comunale dem Patrizio Scilipoti, che si rinnova anche alla fine di quest’anno. La Schlein sarà presente insieme a Nicolas Schmit, commissario europeo per l’occupazione e i diritti sociali. L’appuntamento è per le 18,30 in via della Cooperazione.