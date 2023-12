Elly Schlein: “Sulla conversione energetica a Tvn saremo al fianco di Civitavecchia”

Al meeting di ieri sera erano presenti, fra i relatori, anche il segretario del Pd Piero Alessio, il consigliere comunale e presidente della Compagnia Portuale Patrizio Scilipoti, molto vicino politicamente alla Schlein anche prima che diventasse segretaria nazionale e il commissario europeo per l'occupazione e i diritti sociali Nicolas Schmit

“Sulla conversione energetica a Tvn saremo al vostro fianco e chiederemo riscontro al governo Meloni”. La segretaria del Pd Elly Schlein, presente all’incontro pubblico organizzato presso la sede della Compagnia Portuale ha parlato anche del futuro della centrale di Tvn: “La transizione energetica è necessaria ma deve puntare su rinnovabili ed eolico offshore. Soltanto in questa direzione si potrà riuscire a dare anche delle risposte occupazionali significative”. Al meeting di ieri sera erano presenti, fra i relatori, anche il segretario del Pd Piero Alessio, il consigliere comunale e presidente della Compagnia Portuale Patrizio Scilipoti, molto vicino politicamente alla Schlein anche prima che diventasse segretaria nazionale e il commissario europeo per l’occupazione e i diritti sociali Nicolas Schmit. Sala conferenze praticamente gremita e tante persone rimaste fino alla fine per conoscere la Schlein e scattare un selfie con lei.