I risultati delle Europee si riflettono anche sul contesto locale. E’ interessante da questo punto di vista dare un’occhiata alle preferenze dei singoli candidati. Svetta il candidato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini con 923 preferenze. Ottimo anche il risultato del generale Roberto Vannacci, che tiene in vita la Lega anche a Civitavecchia con 764 voti. L’ex governatore del Pd Nicola Zingaretti ne ottiene 542, mentre un’altra ex presidente della Regione Lazio, Renata Polverini per Forza Italia, arriva a 394 voti. Matteo Renzi si ferma a 432, Massimiliano Smeriglio 269, Michele Santoro 225.