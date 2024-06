Elezioni Europee, a Civitavecchia Fratelli d’Italia è nettamente il primo partito

Fratelli d’Italia primo partito per distacco anche a Civitavecchia. I dati sono quelli che riguardano le Elezioni Europee. In attesa dello spoglio per le comunali, Fdi supera il 30% (quando siamo circa a metà seggi). Al secondo posto il PD con un convincente 18%. Terzo il Movimento 5 stelle che supera di poco il 14%. Poi Forza Italia, Stati uniti d’Europa e Lega molto vicine fra 8,5% e 7,20%. Bene anche Avs al 6,92. Pace terra dignità raccoglie il 2,67% mentre Azione delude, all’1,76%. In aggiornamento.