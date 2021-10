Elezioni comunali Tolfa, Stefania Bentivoglio a valanga. É lei il nuovo sindaco

Stefania Bentivoglio è il nuovo sindaco di Tolfa e succede a Luigi Landi dopo dieci anni di amministrazione. L’ex vice sindaco ha avuto la meglio con la lista Tolfa Scenari Futuri con una vittoria schiacciante sullo sfidante Mario Curi, della lista Tolfa Cambia. Una valanga di voti nel segno della continuità per Tolfa, con Bentivoglio che raccoglie lo scettro da Landi, che a suo volta lo ereditò dall’attuale deputato Alessandro Battilocchio. Una conferma in più di contro che il centrosinistra a Tolfa continua ad essere clamoroso inefficace. In attesa dei dati ufficiali sul voto (la prima sezione scrutinata registra un 455 a 78 e si parla di un dato complessivo che vedrebbe la vincitrice oltre l’85%) c’è quello sull’affluenza che si attesta sul 73%.