Elezioni comunali, i commenti di vincitori e vinti. La soddisfazione di Grando e Landi

E’ stata una tornata elettorale intensa per il territorio. Alla fine la partita è già chiusa a Ladispoli e Allumiere. Alessandro Grando e Luigi Landi hanno trionfato sulla sinistra. Il leghista può dunque fare il secondo mandato da sindaco. “L’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni lo porterò per sempre nel mio cuore. Avete riposto nuovamente in me la vostra fiducia e vi prometto che ce la metterò tutta per non deludervi. Ha vinto la Ladispoli migliore! Abbiamo vinto insieme! 9631 volte grazie”, ha scritto sul suo profilo Facebook. Soddisfazione anche per Landi che ha portato alla vittoria un progetto civico dopo tanti anni di supremazia della sinistra ad Allumiere. “Abbiamo trionfato grazie ad un progetto di giovani e donne, energie fresche che hanno grande voglia di dare un contributo. Un successo netto che mi da ancora di più grande responsabilità nel fare bene in questa splendida comunità”. Ma c’è anche chi deve fare i conti con un risultato sotto le aspettative. A Ladispoli ci si aspettava di più per esempio dalla candidata del Pd Silvia Marongiu. “È stata una campagna elettorale lunga e difficile, in cui tutte e tutti i candidati della nostra coalizione si sono messi in gioco animati dalla voglia di cambiare in meglio la nostra città. Una sfida che sapevamo essere impegnativa ma che abbiamo abbracciato per dare alla comunità che amiamo un’amministrazione finalmente all’altezza delle sfide del futuro. Inutile girarci intorno, abbiamo perso e faccio i miei migliori auguri di buon lavoro al riconfermato sindaco Grando. Saremo in Consiglio Comunale, dalla parte di quel pezzo di città che si è riconosciuta nella nostra proposta programmatica progressista, attenta agli ultimi e ai primi. Lo faremo con senso di responsabilità, non è questa battuta di arresto a fermare il nostro percorso. Da oggi inizia un cammino ancora più in salita. Lo faremo con umiltà e rispetto per le istituzioni. Grazie per ora, a tutte e a tutti”. Amarezza anche per Antonio Pasquini, ex sindaco di Allumiere. “Faccio i complimenti a Landi. Forse siamo stati penalizzati dalla vicenda del concorsone e dalla perdita momentanea di alcuni servizi. Non sono invece stati pesati come avrebbero meritato i tanti progetti messi in campo e i finanziamenti ottenuti. Ora faremo un opposizione costruttiva, nessun accordo con la maggioranza”.