FRATELLI D’ITALIA
GIANCARLO FRASCARELLI 606
SIMONA GALIZIA 584
ANNARITA LA ROSA 573
RAFFAELE CACCIAPUOTI detto CACCIA 546
CLAUDIO LA CAMERA 440
ALESSANDRA ROVERSI 357
FRANCESCO SERPA 356
VINCENZO PALOMBO 336
CLAUDIA PESCATORI 281
ATTILIO BASSETTI 240
ROBERTA MORBIDELLI 176
ALESSANDRA RICCETTI 128
ISABELLA CALDERAI 124
REMO FONTANA 41
ANTONINO COSTANTINO 35
ELENA AMALFITANO 31
GIUSEPPINA SQUEGLIA 28
MARIO ALFREDO MEOMARTINI detto MANFREDO 26
ROMINA SORRENTINO 24
FRANCESCO DEROSAS 18
ANTONIO CARMELO GIORGIANNI 13
FABIOLA GALANTI 10
KRISTINA CATALANO 3
STEFAN SAS 1
LISTA GRASSO
MIRKO MECOZZI 1.224
NORA COSTANTINI 294
VALENTINA CERRONE 231
NICOLE SERRA 231
ALESSANDRO DAMICO 204
ALESSIO SMERAGLIA 165
MARTINA CASERTA 165
MARILENA ROMANO 112
GIULIANA VALERIANI 107
SILVIA CANDIDO 86
GIULIANA MANCINI 68
MANUELA DE ROSA 55
DANIELA INTERDONATO detta DANIELA 53
SIMONE COLLE 25
MAURO MORRA 23
EMANUELA SALADINI 15
MICHELA MONACO 14
TZILINTA PRENTSI detta GILDA 9
STEFANO DECARLI 8
MASSIMO FINOCCHI 8
STEFANO APPETECCHI 5
LEOPOLDO PIGNALOSA detto LEO 5
DANIELE REGINA 3
PATRIZIO PAOLONI 1
LEGA SALVINI LAZIO
ANTONIO GIAMMUSSO 745
ALESSIA CALANNI 667
PASQUALE MARINO detto COMANDANTE 269
ELISA PEPE 233
MANUEL GREGORI 71
FILIPPA ABBATE 51
DARIO RUFINO detto RUFFINO 35
DAVIDE TARRICONE 21
DANIELA ETNA 20
BARBARA GRASSI 14
DANIELE TISATO 13
MANLIO BRACHETTA 12
IONUT BOGDAN NISTOR 7
CINZIA CURELLA 6
GIANFRANCO MONTI 4
ROBERTA PEDONE 4
CIRO COZZOLINO 3
GIUSEPPE NICELLI 2
GIUSEPPE PISCITELLO 2
ANTONIETTA GERMINARA 1
LORENZO GUGLIELMI 1
BEATRICE TRANQUILLI 1
OLENA DRAHYNYCH detta ELENA 0
SIMONE GUADAGNOLI 0
LA SVOLTA
MATTEO IACOMELLI 489
SANDRO SCOTTI 258
ROSALBA PADRONI 243
FABIANA ATTIG 191
VIVIANA MAROZZA 148
MAURIZIO PERONE 110
ANNA MONTI 77
MARCO COPPARI 55
RITA DI MERCURIO 37
VALENTINA DE PALO 24
SANDRO MARCORELLI 14
ADDOLORATA AGRILLO detta DORA 10
CORINNE ZAMBITO 10
MARCO MORALDI 9
ELIS SPALLETTA 9
IVAN TOSSIO 9
SUSANNA TESTON 8
PAOLA PARASACCHI 6
STEFANO CIANCARINI 4
MIRCO VANNICOLA 3
EUGENIO MAGNARIN 1
MARZIA CACCIA 0
ROLANDO LA ROSA 0
GIANLUCA LAURICINA 0
CIVITAVECCHIA 2030
MICHELANGELO PODDA 262
MARIA-DANIELA IMPARATO 62
VINCENZO BIFERALI 50
LUCIA CIANCARINI 39
CRISTIANA GIARDINI 33
CHIARA COSMA GUIDONI 33
PIER PAOLO PALLASSINI detto PIERO 29
GIUSEPPINA MAGLIULO detta GIUSY 23
ALESSIA PERTICARA 19
MARCO LUCIANI detto CARTARO 18
SONIA SFORZA 18
ROBERTO CIPOLLETTI 11
PAOLO LA ROSA 11
CLAUDIA D’AMICO 8
CAMILA GOMES CAMPELO 4
CINZIA GASPARRI 3
DANIELE LISI 2
CHIARA OLIVIERI 2
PIERLUIGI BIANCHINI 1
CRISTIAN GARGARELLA 0
FEDERICA LIGIOS 0
MASSIMO NOLBERTI 0
MARINELLA SCACCIA 0
ROBERTO TARQUINI
PARTITO DEMOCRATICO
PATRIZIO SCILIPOTI 657
MARINA DE ANGELIS dOSSAT 517
MARCO DI GENNARO 513
MAILA MACCARINI 315
AUGUSTO DELLE MONACHE detto SILVIO 86
ENRICO CORRIAS 80
MAILA BARONCINI 59
ALBERTINA COTTUNO 59
ROBERTO (Indipendente) COSIMI 55
FEDERICA PALMISANI 54
PATRIZIO PACIFICO 53
BIANCA – MARIA PIENDIBENE 52
PAOLA ANGELONI 49
CRISTINA MARZIALE 43
MAURA OLIVIERI 37
MATTEO PARAVANI 34
ANNA PALLUCCO 32
PIETRO MANCINI 27
FABIO VANZETTI 27
DANIELA CARUCCI 23
LUISA MIULLI 21
ALESSIO PALLASSINI 20
EDI CARRU 13
RANIERO GALLI 7
UNIONE CIVICA
GIANCARLO DE GENNARO 166
MIRKO URBANI 157
STEFANIA TINTI 142
MADDALENA MARTUSCELLI detta ADELE 64
CINZIA MASTROGIOVANNI 62
FRANCESCO MARINI 61
LAURA BARBARANELLI 50
ALESSANDRO BRACCINI detto BRACCIO 40
ANTONELLA APPETECCHI 39
MIHAELA GIANINA MAXIM 35
MARIA ELENA COPPOLA 34
FEDERICA MACCIONI 29
LAURENTIU CONSTANTIN JAPALELA 26
GIUSEPPE STEFANELLI 26
IVANA PULEO 24
INGRID TASSEROTTI 16
GIORGIO SCOTTI 12
ALESSANDRO TARTAGLIA 11
FABIO CORTI 10
MAURA GORLA 10
MAURO MONALDI 10
RICCARDO IZZI 8
NORBERTO DESIDERI 6
NICOLA SPINA 0
ALLEANZA VERDI SINISTRA
ISMAELE DE CRESCENZO 454
VALENTINA DI GENNARO 261
ALICE NATALINI 104
MARIA ANTONIETTA MAUCIONI detta ANTONELLA 97
DAMIANO CROCICCHIA 75
VALENTINA PETRINGA 67
CORRADO LANCIA 63
ANNA-RITA ZUENA 52
MARCO GRANDE 33
SANTE BERTOLA 24
MARIKA DE PAOLIS 24
GIUSEPPE NUCCETELLI 24
CLAUDIA TISSELLI 12
MICHELA QUADRI 10
CRESCENZO OLIVIERO 9
NICOLE CAMBONI 7
OLGA LYSKOVA 7
ARMANDO INCALCATERRA 6
ALICE RIEM 5
MANUELA MANTINI 4
DOMENICO DIENI detto MIMMO 1
ANTONIETTA MARINUCCI 1
ANTONELLA MARTINI 1
LIVIA DI VINCENZO 0
FORZA ITALIA
LUCA GROSSI detto GRASSI 645
ANDREA DE PAOLIS detto SANDRO 565
DEBORAH ZACCHEI detta DEBORA 552
PAMELA PIEROTTI 469
CINZIA NAPOLI 236
SILVIA BISO 109
FRANCESCO LO IACONO detto FRANCONE 59
CRISTIAN LEGITTIMO 50
RUBENS KURTAJ 44
DANIELE BARLETTA 40
PIERO FRANCHI 36
GIOVANNA SACCHETTI detta GIANNA 34
ANTONINO PATTI 27
DAVID ROMBOLI 20
MARIA LUISA NARCISO 15
BRUNA CAUCCI 14
LUCA D’ARDIE’ detto DARDIE 12
TIZIANA BERTOLO 11
BARBARA MANNA 7
GIANMARCO CICIANI 1
ANISOARA POPA 0
RAFFAELE DE FALCO 0
DANIELE VELOCCI 0
LISTA POLETTI SINDACO
BARBARA LA ROSA 432
IVANO IACOMELLI 353
ENRICO LEOPARDO 137
MANOLA CAMILLETTI 90
STEFANO PALMERI detto PALMIERI 90
MARCELLO DENARO 82
DANIELE AGUZZI 78
TEODORO MASONI 56
FRANCESCA LAURETTI 53
MARINA PERGOLESI 49
MAURO SANNINO 39
MARCO LA CAMERA 36
VERONICA NOVELLI 36
DARIO SANSOLINI 26
STEFANO RIZZITIELLO 25
ALFIO FURNO’ 21
ROBERTA GARGANO 17
DANIELE CRESTI 17
DARIA SUSCA 16
ELISA SANTORO 15
ELIA MARCUCCI 6
BRIAN DE LUCA 4
ROBERTO SCARMIGLIATI 3
MARCO ZACAROLI 1
UNITI PER CIVITAVECCHIA
ALESSIO GATTI 275
JENNY CRISOSTOMI 145
ANTONIO CARBONE 120
GUERRINA CRESCENTINI 119
FABRIZIO PAPPALARDO 117
CHIARA MIDIO 113
DONATELLA SENA 104
ALVARO BALLONI 84
STEFANO ZENO 49
EROS COSIMI 32
IVAN MAGRI’ detto MAGRI 32
MICHELA SPANO 29
GIOVANNI FORMISANO 27
SILVANO MIGNANTI 23
FRANCESCO GIOVANI 13
VALENTINA COZZOLINO 12
ILEANA EPUREANU 11
ELISABETTA SACCONI 8
SILVIO TRANZILLO 7
MASSIMO MAZZARINI 4
MARIA ANTONIETTA MATTEI 3
ALESSANDRA RANUCCI 2
PIETRO ZACCAGNINO 0
GERMANA ZAPPI 0
NOI MODERATI PER POLETTI
MARICA DE ANGELIS 105
ALDO GATTI 78
CRISTIANA FIORENTINI 32
CLAUDIO ACCORSI 28
LAMBERTO ALESSANDRO 26
CLAUDIO FAVA 20
GIROLAMO GANGEMI 13
CARLO DE PAOLIS 11
SALVATORE LINARDI 9
MASSIMILIANO POMPONI 6
JENS REHDERS 5
GEORGIANA ANDREEA TIMOFTE 5
CINZIA ACHENZA 3
SIMONA GOVERNATORI 3
ANGELA MANTOVANI 3
GIULIA AGNOLI 2
PAOLA ZAMPOLINI 2
FABIO DI MARCO 0
SABRINA FASSIO 0
MARIELLA RIBATTI 0
MOVIMENTO 5 STELLE
LUCIA APREA 194
ALESSANDRA LECIS 115
DARIO MENDITTO 113
FLAVIO FUSTAINO 93
ETILIO ARCADI detto ROBERTO 86
ELENA D’AMBROSIO 79
MARCELLO DELLA GATTA 73
VALERIO FATTORI 59
VALENTINA FOCONE 57
FRANCESCO FORTUNATO 55
FABRIZIO ILI 53
MARIA RITA MONTI 48
SALVATORE CARDINALE 39
EMANUELE TANDURELLA 32
ALESSANDRO MATRICARDI 28
DANIELA PACINI 27
SABRINA SANTANGELI 27
GIOVANNI DE ANGELIS 26
IOLANDA NOLVELLI 26
GIANLUCA RENZI 21
ELENA SANNA 18
STEFANO VITALI 12
SIMONE ANSIDERI 8
SERENA VENTINI 3
LISTA D’ANTO’ SINDACO
GIANCARLO CANGANI 171
VIVIANA ASTUTI 135
PAOLA VECCHIATO 74
RENATO COZZELLA 46
GASPARE detto RINO GALIA 46
LAURA BILOTTI 44
FRANCESCO COSTA 43
RAMONA NAPOLI 41
CONCETTA DI GENNARO detta KETTY 37
EMANUELE D’ANTO’ 33
OLIMPIA PANNELLA 26
LUCIANO LAURETI 25
MASSIMO IZZI 24
STEFANIA MANDALA’ 24
PASQUALE ESPOSITO 23
GIUSEPPE LOTTO detto PINO 17
ROCCO CIPRIANO 13
FABIO MALFATANI 12
CLAUDIO COZZOLINO 9
SERENA DE FAZI 7
ROBERTA ANGIOI 6
MARTA ROVERE 5
MATTEO CARANNANTE 3
SARA MUREDDA 2
CIVITAVECCHIA POPOLARE
FABRIZIO BAFFETTI 240
SIMONA RICOTTI 194
MARTA MALAGUTI 91
CHIARA TEDDE 54
DARIO OLIVA 33
MATHIAS MANCIN detto MANCINI 32
ANTONIO DE PAOLI 28
MAURIZIO PUPPI 22
MAURIZIO ROCCHI 12
MANOLA LORENTI GARCIA 9
CLETO CORVI 8
ELISABETTA GALLO 7
MARIA ROMANA BENEVENTO 5
ALBERTO GORGORETTI 5
LUIGI SINI 4
LUCIANO LOMBI 2
MONICA OLIVIERI 1
LUCA SEIDENARI 1
GIULIANO VARCHETTA 1
ROCCO MARCELLO BALSANO 0
ALICE D’ANGELO 0
GAETANO GRANDE 0
FRANCESCA PARLA 0
ROBERTO TARTAGLIA 0
LISTA GALLETTA SINDACO
CAROLETTE VILLOTTI 100
MARCO STERPA 92
ENRICO FRANCHI 82
LIDIA LANDI 82
ANDREA STURIALE 59
ANTONELLA ANTIMI 52
CLAUDIA REGINA 45
SERENELLA ROCCHETTI 36
ALESSANDRO DENTE 35
AMBRA COVATI 31
GIANLUCA GURRADO 30
ROBERTO SIMONE 27
MASSIMO GAGLIARDINI 21
RAFFAELLA ETNA 17
VERONICA CINCILEI 17
ROSELLA BONOMO 17
BIANCA SIOTTO 16
BARBARA CORSARO 12
SIMONETTA DE PAOLIS 10
CARLO MANCINI 10
PAOLA ROMEO 8
ROBERTA CASSANO 5
SONIA MARIA DA SILVA 4
FRANCO CESARETTI 2
LISTA IL BUON GOVERNO
MARTINA PETRELLI 64
ROBERTO CRESCENTINI 53
SIMONE STEFANINI 51
CRISTIANA LA ROSA 35
LORENZO D’AMICO 20
ROBERTO BRIZZI 17
DOMENICO TRAVAGLIATI 17
RAFFAELE NICOLA ALTAMURA 16
BARTOLOMEO AQUINO 15
MASSIMILIANO GALLUCCIO 15
ALESSANDRO TESTARDI 12
DEBORA ESPERTO 9
GIOVANNA ALESSANDRA MASSON 9
MARIO PANE 6
AMBRA MARIA VALERI 5
LAURETTA BERGHELLA 4
FABIOLA BRANDI 4
SALVATORE MARTUSCELLI 4
SANDRO CAMMILLETTI 3
LUCIANO ROMEO 2
MARIA CONSOLATA PAPA 1
GABRIELLA PASQUALE 1
MASSIMO CIONCOLINI 0
ROBERTO LONGO 0