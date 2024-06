Sono stati pubblicati i primi dati dell’affluenza per quello che riguarda le elezioni comunali. A Civitavecchia, alle ore 23, ha votato il 20,62%%, per un totale di votanti pari a 9002. Altra tornata elettorale sul territorio è quella di Tarquinia, dove sempre fino alle 23 è andato alle urne il 30,85%. Domani, domenica, si vota dalle 7 alle 23. A margine una curiosità, per le europee a Civitavecchia ha votato il 21,35%, 69 votanti in più che non hanno voluto dare indicazione per le comunali. Stesso trend a Tarquinia. I dati sono pubblicati sul sito del ministero dell’Interno.