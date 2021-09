Elezioni comunali a Tolfa, una settimana ancora e poi il voto: Bentivoglio vs Curi. Continuità opposta al cambiamento

Si voterà il prossimo 3 e 4 ottobre per le elezioni comunali di Tolfa. Si decide il dopo Landi, l’attuale sindaco che ha governato per due mandati, dopo gli altrettanti targati Alessandro Battilocchio, oggi deputato di Forza Italia. E’ una delle campagne elettorali più silenziose degli ultimi tempi in collina. Un po’ il covid che ha allentato le tensioni, ma anche la particolare situazione politica tolfetana (fino all’ultimo si è tentato di trovare una sintesi e un ampio accordo fra centrodestra e centrosinistra) ed ecco che la contesa è decisamente meno infuocata rispetto ad altre edizioni. Stefania Bentivoglio rappresenta la continuità, attuale vice sindaco e figura assolutamente organica della maggioranza. Mario Curi invece ci riprova con la lista Tolfa Cambia, dopo la sconfitta netta di 5 anni fa proprio contro Luigi Landi. All’epoca erano ben 4 i candidati in lizza. Prevalse proprio Landi con quasi il 70%.