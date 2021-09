Elezioni comunali a Tolfa, entro domenica le liste: Bentivoglio e, forse, Curi in lizza per il dopo Landi

Tolfa torna al voto dopo la proroga per la pandemia. Dopo i due mandati di Luigi Landi si cambia

Entro domenica bisognerà consegnare le liste, ad ottobre si vota per il sindaco e il nuovo consiglio comunale. Tolfa torna al voto dopo la proroga per la pandemia. Dopo i due mandati di Luigi Landi si cambia. La maggioranza ha scelto, la candidata per la poltrona più ambita della cittadina collinare sarà Stefania Bentivoglio, attuale vice sindaco. Dall’altra parte, nell’area di centrosinistra, a meno di clamorosi ribaltoni dell’ultima ora dovrebbe essere ancora Mario Curi il candidato. Sempre l’ex funzionario del Comune di Civitavecchia sfidò proprio Landi cinque anni fa.