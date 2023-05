Elezioni comunali a Santa Marinella, affluenza in netto calo

Quindici punti percentuali in meno rispetto alla tornata elettorale precedente. Il calo dei votanti è netto anche a Santa Marinella, con il dato delle 23 di ieri notte come parametro. Oggi si vota fino alle 15 ma è complicato immaginare un super recupero. Ad ogni modo alle 23 di ieri aveva votato il 45,33% degli aventi diritto, contro il 59,65% del 2018. Da capire se una porzione consistente della cittadinanza tirrenica abbia deciso di ridursi all’ultimo per dire la sua e quanto i candidati stiano facendo pressione sull’elettorato per andare a votare questa mattina. Il verdetto poco dopo le 15.