Elezioni Area Metropolitana, la spunta il leghista Antonio Giammusso

Il coordinatore della Lega Antonio Giammusso entra in Area Metropolita. Il consigliere comunale del Carroccio ha totalizzato 2671 e si è classificato come quarto fra gli eletti. “Mi rallegro e sono orgoglioso per l’ottimo risultato ottenuto dal nostro consigliere Antonio Giammusso, che entra nel consiglio Metropolitano. Civitavecchia torna ad essere rappresentata in un organo nel quale il nostro territorio tornerà ad avere una voce. È quindi un successo per la città e un traguardo che Antonio merita anche personalmente: gli faccio i più sinceri auguri di buon lavoro”. Così il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco. Niente da fare invece per gli altri due civitavecchiesi, il meloniano Giancarlo Frascarelli e la pentastellata Daniela Lucernoni.