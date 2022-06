Elezioni Allumiere, Sgriscia il più votato. Seguono Sgamma e Stampella

In maggioranza ne entrano nove (nell'immagine si possono leggere tutti i nomi, sono 8 più il sindaco) in opposizione invece 4. Oltre all'ex sindaco Pasquini, ci sarà sicuramente Superchi, primo nella lista "Insieme per Allumiere"

Luigi Landi è il nuovo sindaco di Allumiere. Ha sconfitto Pasquini con con il 68% dei voti. Ma quali sono stati i risultati di lista? In quella del vincitore, “Fronte civico per Allumiere”, in testa Sgriscia con 262 preferenze, seguito da Sgamma con 224 e Stampella con 181. In maggioranza ne entrano nove (nell’immagine si possono leggere tutti i nomi, sono 8 più il sindaco) in opposizione invece 4. Oltre all’ex sindaco Pasquini, ci sarà sicuramente Superchi, primo nella lista “Insieme per Allumiere”.