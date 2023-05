Elezioni 2024, Smart si presenta

A 12 mesi dalle elezioni iniziano i primi movimenti in vista del voto. E' nata Smart, associazione con molti ex amministratori del centro destra

Si chiama S. M. A. R. T. (acronimo di Sviluppo, Mare, Ambiente, Rilancio, Territorio), la nuova Associazione nata a Civitavecchia e oggi presentatasi alla stampa con una nota.

S.M.A.R.T. ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza.

I Soci Fondatori sono: Anna Maura Antonini, Valentina Borrelli, Attilio Bassetti, Alessia Calanni, Orlando Capuani, Stefano D’Angelo, Alessio De Sio, Daniela Etna, Rosita Gargiuloluca Landini, Gianluca Marra, Alessandro Maruccio, Pier Salvatore Maruccio, Roberto Nicolai, Marco Pagliarini, Roberto Passerini, Pamela Pierotti, Mirko Tisato, Michele Trotta e Domenico Zucaro.

I nominativi sono composti da personaggi che hanno scritto parte della storia del centrodestra cittadino e non solo (Pamela Pierotti già assessore ai servizi sociali del comune di Tolfa). In molti hanno fatto già parte proprio dell’esperienza con Alessio De Sio sindaco (lo stesso De Sio figura tra i soci fondatori).

Presente nell’elenco anche il neo consigliere comunale del gruppo misto Stefano D’Angelo (anche lui pezzo da 90 dell’esperienza De Sio Sindaco), da poco subentrato in consiglio comunale a Daniele Perello.

L’Assemblea dei Soci Fondatori ha eletto all’unanimità l’avv. Pier Salvatore Maruccio Presidente. Vice Presidenti Alessia Calanni e Pamela Pierotti, Tesoriere è Luca Landini. Segretario Daniela Etna e Portavoce Michele Trotta.

“Ho accettato con entusiasmo l’indicazione dell’Assemblea – dichiara il Presidente Maruccio – perchè nostro intendimento è realizzare una vasta aggregazione che sia “per qualcosa” e “non contro qualcuno”.